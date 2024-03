Jornal Novo tem última edição em papel esta semana e fica em exclusivo no digital

Esta decisão deve-se à "necessidade de uma reorientação estratégica da marca", que se traduz em "eleger as plataformas digitais, incluindo o `site` da marca, as redes sociais e outros canais desta natureza, como os meios exclusivos para a distribuição dos conteúdos produzidos pela marca Novo" e "interromper a edição semanal impressa, orientando o foco da marca para as plataformas digitais", de acordo com nota do Conselho de Administração do grupo, depois de uma reunião com a equipa do jornal.

"Neste contexto, a edição semanal impressa será interrompida a partir do próximo dia 29 de março (excecionalmente antecipada para sexta, em vez do habitual sábado, em virtude do feriado)", lê-se na nota.

De acordo com fontes ligadas ao processo, a expectativa é que venham a sair entre "quatro a cinco pessoas" no âmbito desta reorganização, sendo que algumas já teriam manifestado a intenção de sair e outra estaria na pré-reforma.

"Após ao longo de 2023 o grupo Media Nove ter envidado esforços significativos para relançamento da marca - incluindo o lançamento de um novo `site` e alterações importantes no jornal impresso semanal (projeto gráfico e editorial, opinião reforçada, entre outras iniciativas) - foi possível alcançar resultados relevantes ao nível do crescimento da audiência digital (superior a 1000% quando comparados os primeiros meses de 2023 e o arranque de 2024) e um crescimento menos acentuado nas vendas do jornal em papel (cerca de 30%)", lê-se na nota interna.

"Ao longo deste período foi realizado trabalho junto do mercado publicitário, tendo também aqui sido alcançado melhor retorno na área digital", prossegue, adiantando que depois de "todas as necessárias ponderações e investido o tempo de qualidade que as decisões importantes implicam, o Conselho de Administração da Media Nove reuniu esta manhã com todos os membros da redação da marca Novo" para dar conta da necessidade da reorientação estratégica da marca.

Na sequência desta reunião vão agora realizar-se "reuniões individuais com os colaboradores", adianta a nota do Conselho de Administração da Media Nove, assinado por José Carlos Lourenço.

"Da informação previamente disponível, a empresa recebeu manifestações de interesse para conclusão do contrato de trabalho, seja para serem perseguidos outros projetos próprios/profissionais ou no contexto de processo de pré-reforma", refere.

Assim, "concluídas estas diligências, irá trabalhar-lhe empenhadamente em soluções (para quem permanecer e quem prosseguir o seu percurso fora do Grupo) que permitam o melhor equilíbrio entre o impacto da decisão e a necessidade de assegurar a sustentabilidade do Grupo Media Nove -- para o projeto agora revisto para a marca Novo, como para as restantes marcas que reconhecidamente têm feito um caminho muito positivo de cada vez maior afirmação", conclui a administração.