Jovens qualificados emigram e não querem voltar

Foto: Lisi Niesner - Reuters

O estudo "Êxodo de competência e mobilidade académica de Portugal para a Europa" mostra que os jovens qualificados chegam a ganhar o dobro ou o triplo do que ganhavam em Portugal que lhes permite "fugir a um destino de precariedade do trabalho e de intermitência".