Juros da dívida de Portugal descem a dois, a cinco e a 10 anos
Os juros da dívida portuguesa desciam hoje a dois, a cinco e a 10 anos em relação a quinta-feira, alinhados com os da Grécia.
Cerca das 09:20 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,088%, contra 3,096% na quinta-feira.
Os juros a cinco anos também recuavam, para 2,502%, contra 2,507%.
No mesmo sentido, os juros a dois anos caíam para 2,076%, contra 2,077% na sessão anterior.
Os juros da dívida de Espanha subiam a dois e a 10 anos, enquanto os da Irlanda avançavam nos dois prazos mais curtos e recuavam no mais longo.
Os juros de Itália avançavam a dois anos e recuavam a cinco e a 10 anos.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, recuavam, para 2,738%, contra 2,742% na quinta-feira.
Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 09:20:
2 anos...5 anos...10 anos
Portugal
20/02........2,076...2,502.....3,088
199/02.......2,077...2,507.....3,096
Espanha
20/02.......2,163...2,468.....3,152
19/02.......2,160...2,472.....3,110
Grécia
20/02.......2,178...2,637.....3,340
19/02.......2,187...2,639.....3,344
Irlanda
20/02.......2,072...2,366.....2,998
19/02.......2,070...2,364.....3,001
Itália
20/02.......2,185...2,661.....3,346
19/02.......2,184...2,663.....3,348
Fonte: Bloomberg Valores de `bid` (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.