Juros da dívida de Portugal descem a dois, a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa desciam hoje a dois, a cinco e a 10 anos em relação a quinta-feira, alinhados com os da Grécia.

Cerca das 09:20 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,088%, contra 3,096% na quinta-feira.

Os juros a cinco anos também recuavam, para 2,502%, contra 2,507%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos caíam para 2,076%, contra 2,077% na sessão anterior.

Os juros da dívida de Espanha subiam a dois e a 10 anos, enquanto os da Irlanda avançavam nos dois prazos mais curtos e recuavam no mais longo.

Os juros de Itália avançavam a dois anos e recuavam a cinco e a 10 anos.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, recuavam, para 2,738%, contra 2,742% na quinta-feira.

 

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 09:20:

 

2 anos...5 anos...10 anos

 

Portugal

20/02........2,076...2,502.....3,088

199/02.......2,077...2,507.....3,096

Espanha

20/02.......2,163...2,468.....3,152

19/02.......2,160...2,472.....3,110

Grécia

20/02.......2,178...2,637.....3,340

19/02.......2,187...2,639.....3,344

Irlanda

20/02.......2,072...2,366.....2,998

19/02.......2,070...2,364.....3,001

Itália

20/02.......2,185...2,661.....3,346

19/02.......2,184...2,663.....3,348

Fonte: Bloomberg Valores de `bid` (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

