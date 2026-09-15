Juros das obrigações de EUA e Alemanha em máximos de 19 e 17 anos

A subida do rendimento das obrigações tem sido verificada um pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal.

Na Alemanha, a `yield` das obrigações a 10 anos às 11:15 subia para 3,534%, o valor mais alto verificado desde 18 de junho de 2009, enquanto os Estados Unidos da América ultrapassavam os 5% e atingiam um máximo desde junho de 2009.

Já a 30 anos, os 5,373% da dívida norte-americana hoje representa o valor mais alto desde 12 de junho de 2007.

Com o agravamento das perspetivas para a inflação, os investidores têm admitido a venda de obrigações, empurrando as `yields` para máximos com vários anos.

A escalada das `yields` acontece num contexto de subida do preço do barril de petróleo e do gás natural devido ao conflito no Médio Oriente e à perturbação da circulação de matérias-primas energéticas no estreito de Ormuz.

Durante a manhã de hoje, o barril de Brent para entrega em novembro subia 0,89% para 106,6 dólares, enquanto o crude do Texas (WTI) avançava 1,63% para 103 dólares.

Já o gás TTF saltou na segunda-feira cerca de 4% e negociou nos 82 euros por megawatt-hora.

Esta pressão energética tem tido impactos na inflação, com as previsões do FMI a apontarem para uma taxa global de 4,7% este ano. Na zona euro, os economistas do Banco Central Europeu (BCE) mantiveram as previsões, apontando para os 3,0% este ano, 2,3% no próximo e 2,1% em 2028.

A inflação é, a par do mercado do trabalho, um dos principais indicadores para ditar o rumo da política monetária.

Na semana passada, o BCE anunciou a segunda subida no ano das taxas de juro diretoras, ficando a principal nos 2,5%.

Hoje, tem início a reunião da Reserva Federal e os mercados antecipam que, na quarta-feira, seja anunciada uma subida de 25 pontos base das taxas diretoras.