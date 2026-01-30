Kevin Warsh substitui Jerome Powell. Trump já escolheu novo presidente da Reserva Federal







O futuro presidente da Fed integrou o quadro de governadores do organismo entre 2006 e 2011. Aos 35 anos, foi o elemento mais novo de sempre a integrar o conselho de governadores.





Hoje com 55, Warsh é membro do Partido Republicano. Foi um dos nomes apontados para o cargo de secretário do Tesouro na atual administração Trump, hipótese que não se confirmou.





Antes, foi conselheiro económico da administração de George W. Bush. Deverá agora liderar a Fed nos próximos quatro anos.





Nos últimos meses, Jerome Powell tem sido alvo de forte pressão do presidente norte-americano, Donald Trump, no sentido de baixar as taxas de juro diretoras.





Em junho do ano passado, Trump chegou mesmo a dizer que Powell era um “completo idiota” e que devia ser despedido.

Na rede social Truth Social,Acrescenta que “é perfeito para o papel e nunca irá desiludir".