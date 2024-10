KKR detém 97,64% da Greenvolt após OPA geral e obrigatória

De acordo com a informação hoje divulgada, o grupo, que lançou a oferta através da sociedade GVK Ómega, detém 159.389.340 ações, que correspondem a 97,64% do capital social e direitos de voto da Greenvolt, sendo que o objeto desta oferta foi de 33,37%, correspondendo a títulos ainda não detidos pela americana.

A KKR pode agora avançar, como tinha previsto, com o direito de aquisição potestativa, por ter ficado com uma posição de 90% ou superior, "o que resultará na exclusão das ações da admissão à negociação no Euronext Lisbon", lembrou.