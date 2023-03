Lagarde afirma que BCE não se comprometeu a subir os juros nem a terminar as subidas

Lagarde salientou hoje numa conferência com observadores do BCE em Frankfurt que "com a incerteza elevada, é ainda mais importante que o ritmo dos movimentos das taxas de juro seja dependente dos dados".

"Isto significa, `ex ante`, que não estamos comprometidos em aumentar ainda mais as taxas, nem terminámos com os aumentos das taxas de juro", de acordo com a presidente do BCE.

"De facto, como expliquei na semana passada, se o cenário base nas nossas projeções mais recentes se confirmar, ainda temos algum caminho a percorrer para assegurar que as pressões inflacionistas sejam reduzidas", acrescentou Lagarde no seu discurso.