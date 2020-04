Lay-off. Segurança Social falha no processo para garantir pagamentos

Há milhares de empresas penalizadas por erros da Segurança Social no requerimento do lay-off simplificado. A Ordem dos Contabilistas Certificados denuncia que os processos foram rejeitados quando na verdade estavam completos e corretos. Sem a transferência do apoio do Estado muitos salários deste mês não vão ser pagos.