Lei laboral. Concertação social vai reunir-se a 3 de março

Terminada a reunião entre Governo, patrões e UGT, e ainda sem acordo, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, anunciou que foi marcada uma reunião plenária da concertação social para dia 3.





Questionada sobre se foi alcançado um acordo, a ministra disse que “é prematuro estar a antecipar matérias” e afirma que houve apenas consenso “ao nível técnico”.



Maria Ramalho disse esperar que todos os parceiros negociais "também se aproximem" como o Governo está a fazer.




