Lei laboral. Governo volta a reunir-se com patrões e UGT em dia de protesto da CGTP

CGTP convoca protesto

Para permitir que os trabalhadores participem no protesto, vários sindicatos apresentaram pré-avisos de greve.

Governo, patrões e UGT voltam a reunir-se esta sexta-feira para discutir o pacote laboral, um dia depois da reunião da Concertação Social na qual o Executivo entregou uma nova proposta de anteprojeto.O Governo está confiante num acordo para breve, mas a UGT não é da mesma opinião. Um dos temas que ainda estará a ser afinado é o do banco de horas individual.“Foi-nos entregue mais uma versão do anteprojeto, uma versão que nalguns pontos tem consenso que resultou das várias reuniões bilaterais”, avançou. “Agora vamos apreciar esta proposta que nos foi entregue hoje”.Do Porto, cerca de 20 autocarros com trabalhadores vão sair em direção a Lisboa para participarem na manifestação.O secretário-geral da CGTP antecipa que vão estar "milhares de trabalhares nas ruas" na manifestação que decorre hoje em Lisboa contra as alterações à lei laboral e avisa que "consoante a dimensão do ataque, maior será a resposta"."Vamos ter milhares de trabalhadores nas ruas de Lisboa a exigir a retirada do pacote laboral", antecipa o secretário-geral da CGTP, em declarações à Lusa, referindo que as expectativas de adesão "são muito positivas" à luz da mobilização que tem sido feita com plenários e a "distribuição de documentos" informativos junto dos trabalhadores.Devido à greve, o funcionamento nas escolas, centros de saúde e hospitais, comércio, restauração e hotelaria pode ser afetado.