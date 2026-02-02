Leiria lança plataforma Estragos.pt para reporte de danos

"O canal `Estragos` é uma iniciativa da Câmara com o apoio da Tekever [fabricante de drones], onde queremos que todas as pessoas, instituições, possam registar os seus estragos", afirmou aos jornalistas Gonçalo Lopes, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde o município instalou o seu centro de operações.

O autarca apelou para que "todas as pessoas, quando tiverem condições e sem correr riscos", fotografem os seus estragos, "em especial no seu património habitacional, nos edifícios", e que enviem para essa plataforma.

De acordo com o autarca, aquela empresa já fez "voos de reconhecimento em muitos espaços" de parte da cidade, mas vai continuar "esse trabalho, para que seja útil", não só para o trabalho do município, mas, sobretudo, para as pessoas afetadas, nos pedidos de auxílio que vão ser necessários no âmbito da reconstrução.

Entretanto, a Câmara criou o endereço eletrónico reerguerleiria@cm-leiria.pt para pessoas e empresas que queiram entregar bens poderem obter informação.

"Estamos a viver momentos em que o povo português está a ser extremamente solidário, ao qual estamos muito agradecidos, temos muitos pedidos, mas também temos, felizmente, muitas pessoas e empresas a quererem ajudar", declarou.

Gonçalo Lopes adiantou que o concelho, com 130 mil habitantes, tem atualmente "45 mil edifícios sem eletricidade", reconhecendo que o "ritmo está a ser lento" para o restabelecimento.

A situação obriga a "um pedido de entreajuda suplementar", pelo que a autarquia está a reforçar a "campanha de angariação de geradores", para colocação no "maior número de espaços vitais, nomeadamente as escolas", a prioridade em termos de recuperação do património público, frisou.

As escolas D. Dinis, na sede do concelho, Maceira e Colmeias "são as três que ficaram em pior estado, as outras todas também estão mal, mas essas três estarão no topo", esclareceu o presidente da Câmara.

Entretanto, o município está a ativar estruturas de apoio comunitário nas freguesias.

"Estas estruturas, distribuídas estrategicamente pelo território, disponibilizam apoio à comunidade, estando algumas delas equipadas com geradores ou em processo de ligação, permitindo assegurar, sempre que possível, condições básicas como banhos, carregamento de telemóveis e a recolha de bens alimentares essenciais", segundo uma nota de imprensa.

A iniciativa pretende reforçar a capacidade de resposta local, em articulação com as juntas de freguesia, os agentes de Proteção Civil e outras entidades, "garantindo o acesso a serviços essenciais".

O município pede a colaboração dos munícipes, "quer através da utilização responsável destes espaços, quer mediante a doação de bens alimentares, que serão encaminhados para apoiar quem mais necessita".