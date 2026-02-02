A resposta aos danos da depressão Kristin e a evolução do estado do tempo

Em direto
O Governo decidiu prolongar a situação de calamidade até 8 de fevereiro "para enfrentar as situações de adversidade climatérica" dos próximos dias. O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi ativado esta segunda-feira no território nacional também devido às previsões. Atualizamos aqui, ao minuto, todas as informações sobre o mau tempo em Portugal.

Cristina Sambado, Andreia Martins - RTP /

Acompanhe a emissão da RTP Notícias

Foto: Carlos Barroso - Lusa

Lusa /

Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte

O arquipélago da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido aos ventos fortes, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num comunicado, o IPMA sublinhou a possibilidade de ocorrência de rajadas de vento até 75 quilómetros por hora (km/h), que podem chegar aos 100 km/h nas regiões montanhosas.

A costa norte da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo irão também estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima, a partir das 06:00, sendo esperadas ondas de noroeste com entre quatro e cinco metros de altura.

As ondas serão ainda maiores, com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima, a partir das 15:00, levando o IPMA a elevar para o aviso laranja na costa norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.

No caso da costa sul da ilha da Madeira, será emitido o aviso amarelo para a agitação marítima, também às 15:00, devido a ondas com entre quatro e cinco metros de altura.

O mau tempo também colocou 14 distritos de Portugal continental sob aviso laranja, segundo o IPMA, que emitiu avisos amarelos apenas para Bragança, Santarém, Portalegre e Évora.

Nos distritos do litoral são esperados ventos fortes e agitação marítima, que se vai prolongar até quarta-feira, segundo o IPMA que no seu site coloca já todo o litoral sob aviso laranja, o segundo mais elevado da escala.

A neve também é responsável pelos avisos laranja de sete distritos nortenhos: Braga, Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

Até às 06:00, todo o país poderá ter "períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada", segundo o IPMA, que emite apenas avisos amarelos para a precipitação.

Segundo o site do IPMA as condições climatéricas vão melhorar na quarta-feira, em especial nas regiões do centro e sul.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada este domingo, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 08 de fevereiro.

RTP /

Atrasos e supressões nas ligações fluviais entre Cacilhas e Lisboa

As ligações fluviais da Transtejo, entre os distritos de Setúbal e Lisboa, estavam a sofrer atrasos e algumas supressões entre Cacilhas e o Cais do Sodré devido às condições meteorológicas e de mar adversas.

Pelo menos duas ligações foram suprimidas entre Cacilhas e o Cais do Sodré e outras ligações estão com atrasos, segundo o site da Transtejo.

A empresa informa que por motivo de constrangimentos operacionais decorrentes das condições meteorológicas e de mar, "não é possível garantir a realização de todas as carreiras previstas" nas ligações Trafaria-Porto Brandão-Belém e Cacilhas-Cais do Sodré.

"Com o objetivo de minimizar o impacto de supressões e atrasos de carreiras, alguns navios iniciam viagem logo que seja alcançada a lotação máxima de passageiros embarcados, independentemente do horário previsto", refere a empresa, numa nota publicada às 6h05.

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.
Lusa /

Queda de grua na Figueira da Foz obriga a realojamento de seis pessoas

Seis pessoas tiveram de ser realojadas durante a noite após a queda de uma grua sobre cinco prédios no centro da Figueira da Foz, informou hoje o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

A ocorrência foi registada às 3h05 na Rua Bernardo Lopes.

À Lusa, cerca das 6h00, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra apontou que a grua caiu sobre cinco prédios, tendo sido necessário retirar os moradores e realojar seis pessoas.

"As autoridades detetaram algumas deficiências nas infraestruturas e estão a ser tomadas medidas", disse a fonte.

Já fonte dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz indicou que "não foram registados feridos, mas os danos serão consideráveis".

Lusa /

Circulação suspensa na Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Alverca

A circulação ferroviária na Linha do Norte no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, estava hoje pelas 6h00 suspensa devido a inundação na via, segundo a CP - comboios de Portugal.

Paulo Novais - Lusa

Na rede social Facebook, a CP indica que, na sequência do temporal de quarta-feira, a circulação ferroviária continua suspensa e sem previsão de retoma devido ao mau tempo nos Urbanos de Coimbra, na Linha do Douro, entre Régua e Pocinhho, na Linha do Oeste e na Linha do Norte, com supressão dos serviços de Longo Curso entre Braga e Lisboa.

Na nota, a CP - Comboios de Portugal adianta que no domingo foi reposto o serviço Intercidades, na Linha da Beira Alta, no troço Coimbra B - Guarda, com recurso a UTE 2240 (utilização temporária de automotoras elétricas da série 2240).

Foi igualmente reposto no domingo o serviço regional entre Entroncamento e Soure, na Linha do Norte.

Lusa /

Ativado Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil

O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi hoje ativado no território nacional, devido à previsão de "agravamento do cenário de risco para pessoas e bens" nos próximos dias, após a destruição causada pela depressão Kristin.

Filipe Amorim - Lusa

A ativação do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC) foi aprovada por unanimidade na primeira reunião extraordinária de 2026 da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC), a que presidiu a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, refere um comunicado da CNPC.

Esta decisão, prende-se com a "elevada precipitação esperada e seus impactos do ponto de vista hidrológico, nomeadamente ao nível de cheias e inundações (...), efeitos [que] incidem de forma cumulativa sobre um território já afetado pelas consequências da recente depressão Kristin", refere o comunicado.

"Com a ativação do PNEPC ficam preventivamente garantidos mecanismos de coordenação reforçados, integrados e de âmbito nacional", indicou a CNPC, destacando "em particular, o estabelecimento de um fluxo de informação ininterrupto entre todas as áreas governativas e as entidades envolvidas, em apoio à direção do plano", que será assumida pela ministra.

A CNPC precisou também que "os mecanismos previstos no PNEPC serão acionados de forma gradual e flexível, em função da evolução da situação e sempre que tal se revele necessário, com o objetivo de assegurar uma resposta eficaz e articulada à situação de risco".

Segundo a Comissão Nacional de Proteção Civil, órgão de coordenação política em matéria de proteção civil, na reunião "participaram os responsáveis das várias entidades que integram o Sistema Nacional de Proteção Civil", que não fizeram declarações à comunicação social, e "os trabalhos centraram-se na análise da situação hidrometeorológica adversa e na avaliação da sua evolução previsível".

