Leiria vai ter sistema de informação em tempo real para a mobilidade

"Muitas das cidades têm hoje necessidades muito grandes em termos de mobilidade. A informação é um mecanismo para evitar, muitas vezes, sobrecargas de acesso à cidade", afirmou Gonçalo Lopes.

Para o autarca, "quanto mais informação existir sobre os lugares que estão disponíveis para estacionar" ou o tempo que falta para o autocarro chegar a determinada paragem e "todas estas informações associadas a uma rede de bicicletas partilhadas e outras soluções de mobilidade, fazem com que se consiga ter uma cidade mais inteligente na área da mobilidade, seja transporte público, seja individual".

"Foi com esse objetivo que se fez esta candidatura, direcionada especialmente para a mobilidade, com o objetivo de tornar não só as paragens de autocarro, mas também todo o sistema de estacionamento e de circulação, mais inteligente em termos de informação", referiu, esclarecendo que os painéis a instalar terão outra informação associada, como a sensibilização ambiental ou eventos culturais, para tornar "este investimento mais polivalente e útil à comunidade de Leiria".

Numa informação enviada à Lusa, a autarquia adiantou que pretende criar "uma plataforma de gestão integrada, focada na mobilidade, sendo um elemento agregador de dados e informação para uma melhor gestão de toda a operação".

"Pretende-se facilitar o acesso à rede de transportes, bem como incrementar o uso quotidiano dos modos suaves de mobilidade, nomeadamente a pé e de bicicleta, simultaneamente otimizando a utilização do transporte público e racionalizando o uso do transporte individual", precisou a Câmara.

A operação visa "a implementação de um sistema de informação aos utilizadores em tempo real, ou seja, uma solução tecnológica com interface" na Internet que "garante ao Município de Leiria uma gestão transversal e centralizada da informação dos vários subsistemas instalados em meio urbano", explicou.

"A plataforma deve disponibilizar um ecrã de acesso público, que contém informação relevante para o cidadão, onde este pode encontrar informação sobre a rede de transportes, serviços disponibilizados, horários, partidas e outra informação relevante", acrescentou a autarquia.

Por outro lado, o sistema inclui a "instalação de um sistema de informação em tempo real associado ao estacionamento", que informa sobre a disponibilidade de lugares livres nos vários locais que se pretende monitorizar.

Estão previstos equipamentos para monitorizar as bolsas de estacionamento, neste caso, nos parques explorados por operadores privados (subterrâneos da Fonte Luminosa e de Santo Agostinho, e do Maringá e do Edifício 2000), assim como nos parques explorados pela Câmara (Fonte Quente, Centro Cultural de Sant`Ana e Edifício "O Paço").

A monitorização estende-se às bolsas de lugares ao ar livre, sem controlo de entradas (zona desportiva, Mercado Municipal, Jardim da Almuinha e Olhalvas).

Prevê-se, igualmente, a instalação de painéis de informação "nas entradas da cidade com indicação de capacidades disponíveis em parques de estacionamento".

O investimento integra, ainda, a instalação de painéis de informação em tempo real sobre a rede de transportes públicos da cidade, `mupis` interativos e a criação de uma aplicação para telemóvel, além de um portal público, com o "principal objetivo centralizar todas as informações relativas à mobilidade em Leiria".

O presidente da Câmara de Leiria disse que se segue um período de contratação que "vai estar dependente daquilo que é o fornecimento de material tecnológico oriundo, sobretudo, da Ásia e, por isso, há uma dificuldade em estabelecer um calendário de entrega".

Gonçalo Lopes admitiu, contudo, que "a contratação será realizada ainda este ano e, portanto, a instalação poderá ser feita só no próximo ano, em 2024".