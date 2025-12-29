Economia
Leixões. Abastecimento já sem falhas após constrangimentos informáticos
A quadra natalícia ficou marcada por dificuldades no abastecimento de mercadorias, após uma falha no novo sistema informático que causou o caos no Porto de Leixões.
Não há falhas de abastecimento por causa dos constrangimentos no sistema informático dos últimos dias que têm afetado o funcionamento do Porto de Leixões. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo presidente do Conselho de Administração do Porto de Leixões, João Neves, em entrevista à Antena 1.
Ouvido pela jornalista Cláudia Martins, João Neves disse ainda estar a trabalhar com a Autoridade Tributária para a redução dos erros do sistema informático que levou a todos os problemas registados nos últimos dias. Segundo este responsável, o importante agora é que os contentores que ainda estão no porto sejam recolhidos pelas empresas para que os navios que vão chegar tenham espaço para deixar mercadoria.
Entretanto, fonte do Ministério das Finanças garantiu que a situação está a evoluir favoravelmente.
A Associação de Transitários de Portugal indicou, por sua vez, que segue tudo conforme o plano de contingência/continuidade.
