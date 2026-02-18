"Lição do que vimos no Mondego". Governo quer relatório urgente sobre as cheias

"Espírito de prevenção"

No final da reunião desta quarta-feira com a APA, a ministra do Ambiente anunciou que o Governo solicitou um relatório técnico com caráter de urgência sobre o impacto das cheias no rio Mondego e avaliação dos modelos de gestão de risco, para adaptar o sistema de infraestruturas da bacia do rio.Em declarações aos jornalistas, a ministra recordou que o rio Mondego, um dos mais afetados pelas recentes cheias, tem umae que agora é preciso adaptar a novas realidades."Neste momento temos de nos adaptar às alterações climáticas, temos fenómenos climáticos muito diferentes dos anos 1970, epara olhar para o sistema de infraestruturas físicas do Mondego e ver se ele está adaptado às condições de hoje", explicou.A ministra referiu que o objetivo é corrigir o possível, para evitar eventos semelhantes no futuro, porque "os tempos hoje são difentes do passado", quando foram construídos os diques.Outro ponto essencial discutido na reunião com a APA foi "a boa articulação com as câmaras municipais, com a Proteção Civil, com os atores no local".Maria da Graça Carvalho destacou dois episódios marcantes durante o período do mau tempo. Um primeiro, quando o caudal do Mondego esteve perto do valor limite dos diques e houve a decisão de retirar as pessoas da área de risco.O segundo ponto que a ministra salientou foi quando o dique do Mondego rompeu e, juntamente com as autoridades locais, viu "as imagens do escoamento".", frisou.Por isso, considerou "crucial esta boa relação entre os atores locais, as autarquias, os utilizadores, as pessoas que moram na margem, os industriais"., disse, acrescentando que o Ministério está já a trabalhar no pós-crise. "Há muito a fazer".Para começar foi lançado um despacho para que se realize um estudo de como tornar "a rede mais resiliente".