"Lição do que vimos no Mondego". Ministério do Ambiente a trabalhar no pós-crise

Maria da Graça Carvalho não tem dúvidas de que "teria sido um desastre complicado" se não tivessem "cortado imediatamente a A1".

"E hoje vamos publicar um despacho que é uma lição daquilo que vimos no Mondego", continuou, explicando que o objetivo é ver se o esquema de diques está "adequado aos dias de hoje".





A ministra disse ainda que o objetivo é corrigir o possível, para evitar eventos semelhantes no futuro, porque "os tempos hoje são difentes do passado", quando foram construídos os diques.

Um ponto essencial discutido nesta reunião foi "a boa articulação com as câmaras municipais, com a Proteção Civil, com os atores no local".Maria da Graça Carvalho destacou dois episódios marcantes durante o período do mau tempo. Um primeiro, quando o caudal do Mondego esteve perto do valor limite dos diques e houve a decisão de retirar as pessoas da área de risco.O segundo ponto que a ministra salientou foi quando o dique do Mondego rompeu e, juntamente com as autoridades locais, viu "as imagens do escoamento".", frisou.Por isso, considerou "crucial esta boa relação entre os atores locais, as autarquias, os utilizadores, as pessoas que moram na margem, os industriais"., disse, acrescentando que o Ministério está já a trabalhar no pós-crise. "Há muito a fazer".Para começar foi lançado um despacho para que se realize um estudo de como tornar "a rede mais resiliente".