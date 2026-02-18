Economia
"Lição do que vimos no Mondego". Ministério do Ambiente a trabalhar no pós-crise
A ministra do Ambiente esteve presente na reunião da Agência Portuguesa do Ambiente e fez um balanço positivo na atuação das autoridades locais e nacionais durante os temporais. O Ministério do Ambiente e Energia está já a trabalhar no pós-crise e Maria da Graça Carvalho anunciou um despacho que servirá para reavaliar a gestão da bacia do Mondego.
Um ponto essencial discutido nesta reunião foi "a boa articulação com as câmaras municipais, com a Proteção Civil, com os atores no local".
"Isso foi essencial para termos evitado uma tragédia maior".
Maria da Graça Carvalho destacou dois episódios marcantes durante o período do mau tempo. Um primeiro, quando o caudal do Mondego esteve perto do valor limite dos diques e houve a decisão de retirar as pessoas da área de risco.
"Foi esse espírito de prevenção e de união que fez com que tudo decorresse de uma forma muito mais tranquila. Houve tempo, porque o rompimento do dique só ocorreu mais de 24 horas depois". O segundo ponto que a ministra salientou foi quando o dique do Mondego rompeu e, juntamente com as autoridades locais, viu "as imagens do escoamento".
"Houve, nos momentos seguintes, a decisão de cortar a A1", frisou. "Foi o estarmos todos juntos e termo imediatamente telefonado que fez com que essa decisão que salvou muitas vidas".Maria da Graça Carvalho não tem dúvidas de que "teria sido um desastre complicado" se não tivessem "cortado imediatamente a A1".
Por isso, considerou "crucial esta boa relação entre os atores locais, as autarquias, os utilizadores, as pessoas que moram na margem, os industriais".
"É uma lição a ter para o futuro", disse, acrescentando que o Ministério está já a trabalhar no pós-crise. "Há muito a fazer".
Para começar foi lançado um despacho para que se realize um estudo de como tornar "a rede mais resiliente".
"E hoje vamos publicar um despacho que é uma lição daquilo que vimos no Mondego", continuou, explicando que o objetivo é ver se o esquema de diques está "adequado aos dias de hoje".
A ministra disse ainda que o objetivo é corrigir o possível, para evitar eventos semelhantes no futuro, porque "os tempos hoje são difentes do passado", quando foram construídos os diques.