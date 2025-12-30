Líder da Área Metropolitana do Porto quer proibir pesados na VCI à hora de ponta

"A solução que nós temos a propor ao Governo é que haja uma proibição de veículos pesados que atravessem a Via de Cintura Interna (VCI) dentro daqueles horários em que há abolição de portagens na CREP", avançou Pedro Duarte, durante uma reunião da Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira.

Pedro Duarte, que é também presidente da Câmara do Porto, respondia a questões colocados pelos deputados municipais e relembrou que a medida de isenção de portagens para pesados na CREP/A41 em horários específicos para aliviar o trânsito na VCI não seria eficaz de forma isolada, necessitando de medidas complementares.

A 10 de dezembro, à margem de uma reunião do executivo da Câmara do Porto, o autarca explicou que um grupo de trabalho do Conselho Metropolitano do Porto estava a estudar a possibilidade de cobrar portagens a pesados ou proibir a sua passagem na VCI para complementar a isenção de portagens na CREP.

"Essencialmente há duas possibilidades em cima da mesa [para a VCI]: uma é a colocação de pórticos, e outra é a proibição da passagem de pesados [na VCI]. É uma questão técnica e estamos a ver o que é que tem mais eficácia e o que é que tem menos custos. Vai ser entre estas duas hipóteses", anunciou à data aos jornalistas.

Em 24 de novembro, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou na sede da Área Metropolitana do Porto que, "a partir do próximo dia 01 de março, os veículos pesados deixarão de pagar portagem na Circular Regional Exterior do Porto [CREP, autoestrada A41] em dois períodos horários", designadamente entre as 07:00 e as 10:00 e entre as 16:00 e as 19:00, para aliviar o trânsito na VCI.

Pinto Luz classificou o trânsito na VCI como "o maior problema de tráfego" do país, não havendo "algo sequer comparável com mais nenhuma via na Área Metropolitana de Lisboa ou noutra zona do país".

Dois dias após o anúncio feito pelo ministro Miguel Pinto Luz, o parlamento aprovou uma proposta do PS de alteração ao Orçamento do Estado para 2026 para isentar os veículos pesados de portagens na CREP durante todo o dia.