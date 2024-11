Líder da oposição timorense diz que OGE para 2025 é atrofia para desenvolvimento

"Em termos de defender a soberania é um desastre, em termos de desenvolvimento é uma atrofia, em termos de política económica é uma amputação para o próprio desenvolvimento", disse o antigo primeiro-ministro timorense, em conferência de imprensa na sede do partido, em Díli.

O parlamento nacional iniciou na quarta-feira o debate e votação na generalidade do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2025, com um valor de 2,617 mil milhões de dólares (2,410 mil milhões de euros) e dedicado ao tema "Investimento em infraestruturas estratégicas, reforço da economia e melhoria do bem-estar dos cidadãos".

"É um orçamento que atrofia completamente o desenvolvimento. Primeiro, a capacidade de execução, mesmo a nível só de capital de desenvolvimento, não existe, o que significa que é obrigar uma máquina que já não funciona a trabalhar mais do que aquilo que a habituaram a trabalhar", afirmou Mari Alkatiri.

Para o líder da Fretilin, 400 milhões de dólares (372 milhões de euros) para capital de desenvolvimento "não é exequível".

"Não há capacidade para executar, particularmente quando o compromisso é execução de qualidade e se é execução de qualidade tem de se pôr menos dinheiro", afirmou.

O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, admitiu na quarta-feira que a execução orçamental de 2024 durante o primeiro semestre deste ano foi "bastante moderada" com uma taxa de 63%, prevendo que aumente para 86% até dezembro.

Para Mari Alkatiri, há também uma amputação da economia, porque o investimento estratégico para o país, que devia ter começado há 25 anos, nas áreas da educação e formação, saúde e diversificação da economia, "não se fez".

Por último, o líder da Fretilin considerou que o orçamento "tem um sentido que é retirar dinheiro público" e "encher os bolsos" de alguns elementos do setor privado.

"A curto ou médio prazo, havendo necessidade de decidir parcerias entre timorenses e potenciais investidores internacionais ou regionais", serão aqueles elementos a "serem os parceiros. É uma forma de vender a soberania de Timor-Leste", afirmou.

Questionado pela Lusa sobre qual será o sentido de voto da bancada da Fretilin no parlamento, Mari Alkatiri disse que isso ainda não lhe foi pedido, mas que o transmitirá quando lhe for solicitado.

O debate na generalidade do OGE 2025 vai decorrer até sexta-feira. A discussão e votação na especialidade e a votação final global vão decorrer entre os próximos dias 11 e 25.