Líder parlamentar do PS admite: "há momentos em que dizermos que apoiamos outro, é a forma mais eficaz de não desistirmos"
Eurico Brilhante Dias fala em situação de emergência e apela às direções políticas dos partidos à esquerda para apoiarem António José Seguro.
Imagem e edição de vídeo: Pedro Chitas
Na opinião de Eurico Brilhante Dias, a reação do primeiro-ministro ao caso Spimumviva foi "desproporcional" e "desequilibrada". E defende que, não tendo existido inquérito, Luís Montenegro não foi inocentado.
Nesta entrevista deixa ainda o aviso: o PS está a chegar ao limite da disponibilidade para votar autorizações legislativas. E adianta que, pacote relativo à habitação, poderá ser o próximo teste.
Ao Conversa Capital, Eurico Brilhante anuncia que o rupo parlamentar do PS vai apresentar um diploma sobre comissões bancárias.
A entrevista é conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.