Líder parlamentar do PS admite: "há momentos em que dizermos que apoiamos outro, é a forma mais eficaz de não desistirmos"

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, no programa Conversa Capital, o presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), referindo-se à notícia da revista Sábado, segundo a qual Marques Mendes ganhou mais de 700 mil euros nos últimos dois anos enquanto consultor da Abreu Advogados e na sociedade LS2MM, Lda.Na opinião de Eurico Brilhante Dias, a reação do primeiro-ministro ao caso Spimumviva foi "" e "". E defende que, não tendo existido inquérito, Luís Montenegro não foi inocentado.Nesta entrevista deixa ainda o aviso: o. E adianta que, pacote relativo à habitação, poderá ser o próximo teste.

Ao Conversa Capital, Eurico Brilhante anuncia que o rupo parlamentar do PS vai apresentar um diploma sobre comissões bancárias.





A entrevista é conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.