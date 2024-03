Líderes comprometem-se a dar passos para livre fluxo de investimento

Na cimeira do euro, hoje realizada em Bruxelas no âmbito do segundo dia da reunião do Conselho Europeu, os líderes da UE comprometeram-se a "acelerar urgentemente o aprofundamento da União dos Mercados de Capitais, que será fundamental para mobilizar o financiamento substancial necessário para as transições ecológica e digital", de acordo com as conclusões aprovadas na ocasião.

A União dos Mercados de Capitais (UMC) é a iniciativa da UE destinada a criar um verdadeiro mercado único de capitais em toda a UE, com o propósito de garantir livre fluxo de investimento e aforro entre todos os países.

As discussões para avançar com a UMC começaram já com o Tratado de Roma em 1957 e prosseguiram nos anos 1990 e 2000, com novas tentativas em 2015 (após a crise financeira), em 2021 e 2022, sem grandes avanços até então.

Nos últimos meses -- em 2023 e em 2024 -- o Eurogrupo tem trabalhado nas principais prioridades para reforçar e aprofundar os mercados de capitais da Europa, por considerar que um bom funcionamento permitiria desbloquear capital privado necessário para financiar necessidades de investimento da UE, já que as verbas poderiam circular facilmente em todos os países da União.

As atuais necessidades de financiamento da União, para prioridades europeias como a aposta tecnológica ou `verde` ou em matéria de segurança e defesa, reacenderam o debate.

"Congratulamo-nos com o facto de se realizarem novos debates sobre a estratégia de integração dos mercados de capitais no contexto do Conselho Europeu Extraordinário de abril e encarregamos o Coreper [no qual se reúnem os embaixadores dos Estados-membros junto da UE] de fazer avançar ativamente os trabalhos sobre as propostas pertinentes com vista a essa reunião", adiantam os líderes europeus nas conclusões.

"Continuamos atentos a esta questão e analisaremos regularmente os progressos registados", concluem.