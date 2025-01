Ligação entre Aliados e S. Bento cortada um mês devido às obras do Metro do Porto

"A partir de 04 de fevereiro [terça-feira], e pelo período estimado de 30 dias, a circulação automóvel na Praça Almeida Garrett [em frente à estação de São Bento] faz-se apenas no sentido ascendente (ou seja, da Avenida D. Afonso Henriques e de Mouzinho da Silveira para a Rua de Sá da Bandeira)", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela empresa.

No texto, a transportadora refere que, "até ao início de março, vão decorrer trabalhos junto ao Palácio das Cardosas, estando encerrada a ligação rodoviária entre da Praça da Liberdade para a Praça Almeida Garrett".

"A circulação pedonal, contudo, está sempre garantida através do passeio junto à Igreja dos Congregados", refere a Metro do Porto.

Os carros poderão, no entanto, circular entre a Praça da Liberdade, na parte inferior da Avenida dos Aliados, e a Rua de Sá da Bandeira. Para aceder à Rua de Mouzinho da Silveira poderão usar o desvio no Largo dos Lóios.

Em causa está a construção da Estação S. Bento/Liberdade, referindo a Metro do Porto que "a empreitada da Linha Rosa (G) tem conhecido avanços expressivos nos últimos tempos, estando a sua conclusão prevista para o final do próximo mês de julho".

"Na [estação da Praça da] Galiza, por exemplo, está construído o cais da estação e já há escadas. Na Casa da Música, o cais da nova estação encontra-se, neste momento, em construção", refere a Metro do Porto.

Segundo a transportadora, "em termos de varamento de túneis, faltam escavar-se somente menos de 150 metros na ligação do Jardim do Carregal à Avenida da França".

"Após isso, começam a ser montados os carris que já se encontram colocados no interior destes túneis escavados no subsolo do Porto", refere a empresa.

A conclusão da empreitada de construção da linha Rosa, que ligará São Bento à Casa da Música, está prevista para julho de 2025 e a linha deverá entrar em funcionamento nesse verão, segundo a Metro do Porto.

Em junho, a Metro do Porto anunciou a desocupação da Avenida dos Aliados e da Praça Almeida Garrett, acrescentando ter cumprido o acordado com o município de remover os constrangimentos antes do São João.

"Esta desocupação das vias reflete os avanços progressivos nas obras da linha Rosa e o cumprimento do compromisso acordado com a Câmara Municipal do Porto, no sentido de remover os constrangimentos rodoviários nestas zonas antes do dia de São João", salientava então, em comunicado, a Metro do Porto.

Com um custo total que ascende aos 304,7 milhões de euros, a linha Rosa terá ligação às atuais estações de metro Casa da Música e São Bento, e terá estações intermédias no Hospital de Santo António e Praça da Galiza.