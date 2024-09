Limite da despesa pública total avança 19,3% em 2025 para 425,9 mil ME

Aquele valor total de despesa previsto no documento, a que a Lusa teve acesso, engloba os limites globais de despesa da administração central, segurança social e gestão da dívida pública, sendo que o limite considerado apenas para a administração central avança 4,1% em 2025, para 161,2 mil milhões de euros.

Já do lado da receita total, o Governo inscreveu um valor semelhante ao da despesa, de 425,9 mil milhões de euros (subindo 19,3% face a 2024), dos quais 293,8 mil milhões de euros relativos a receita de impostos (superando os 242,5 mil milhões de euros de 2024).

A entrega do quadro plurianual de despesa pública era uma das exigências do PS para as negociações do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), tendo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmado na quinta-feira que o documento chegaria, o mais tardar, hoje ao parlamento.