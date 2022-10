Linha do Douro até Barca D`Alva. Concurso público para projeto lançado em 2023

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Vai ser lançado em 2023 um concurso para a reativação da Linha do Douro até Barca d'Alva. A garantia foi dada pelo ministro das Infraestruturas, no dia em que foi divulgado um estudo que sustenta o "forte impacto" desta obra no turismo.