Linhas do Norte, Cascais e Douro continuam com constrangimentos

De acordo com a atualização das 20:00 de hoje da CP, os serviços de longo curso na Linha do Norte decorrem de forma parcial e os serviços regionais realizam-se entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa.

Na Linha de Cascais os comboios circulam com alterações nos horários, enquanto na Linha da Beira Alta o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual.

Já na Linha do Douro, a circulação continua suspensa entre Régua e Pocinho.

Mantém-se a circulação suspensa na Linha do Oeste e nos Urbanos de Coimbra.

A CP divulgou ainda que a circulação do Comboio Internacional Celta não se realizou devido a greve no setor ferroviário espanhol.

"Pedimos desculpa pelos incómodos causados. Atualizaremos a informação sempre que possível", indicou ainda a empresa.

Numa atualização às 18:00, com o ponto de situação na rede ferroviária nacional, a IP - Infraestruturas de Portugal referiu "novos condicionamentos", relacionados com circulação suspensa na Linha de Sintra, "na via descendente externa entre Cacém e Monte Abraão", na Linha de Vendas Novas, "entre Vidigal e Vendas Novas (sem comboios previstos neste troço)" e na Linha de Sines, "entre Ermida Sado e porto de Sines".

Além destes novos condicionamentos, a IP indicou que se mantém a circulação suspensa na Linha do Norte, entre Alfarelos e Formoselha, na Linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho, na Linha do Oeste, entre Mafra e Amieira, e na Linha de Cascais, na via ascendente entre Algés e Caxias.

A circulação encontra-se suspensa também na Linha do Sul, entre Monte Novo e Alcácer do Sal, e na "concordância de Xabregas", entre Santa Apolónia (Lisboa) e a bifurcação de Chelas.