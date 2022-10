Liz Truss enfrenta oposição no Parlamento britânico

Enfraquecida e descredibilizada, Truss pediu na segunda-feira "desculpas pelos erros cometidos” ao avançar com cortes fiscais numa altura em que a dívida pública já está elevada devido aos custos acrescidos durante a pandemia de covid-19 e ao plano contra o aumento dos preços da energia.A primeira-ministra conservadora deverá ser confrontada com o despedimento do aliado e amigo Kwasi Kwarteng de ministro das Finanças, sobre o qual evitou dar explicações aos deputados, e sobre a possibilidade de cortes na despesa pública, que tinha rejeitado liminarmente na semana anterior.Após apenas 43 dias em funções, Truss já está no nível mais baixo de popularidade de qualquer primeiro-ministro britânico, com 80% dos britânicos a chumbarem o seu desempenho e 55% dos militantes conservadores a manifestarem-se favoráveis à sua demissão.