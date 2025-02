Lucro da Corticeira Amorim cai 21,6% para 69,7 ME em 2024

"Após resultados atribuíveis aos interesses que não controlam, a Corticeira Amorim encerrou o ano de 2024 com um resultado líquido de 69,7 milhões de euros, uma redução de 21,6% face ao período homólogo, penalizado também pelo aumento dos encargos financeiros decorrentes do maior endividamento médio", refere a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já os resultados não recorrentes ascenderam a 1,4 milhões de euros.

Em 2024, as vendas consolidadas da Corticeira Amorim totalizaram 939,1 milhões de euros, registando uma quebra de 4,7% face ao ano anterior devido ao "contexto adverso do mercado, com impactos significativos nos volumes"