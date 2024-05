A EDP obteve um lucro atribuível aos acionistas de 354 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 17% face aos 303 milhões registados no mesmo período do ano passado, segundo informação enviada hoje ao mercado.

De acordo com os dados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP registou um resultado líquido recorrente (que exclui impactos não recorrentes) de 368 milhões de euros, entre janeiro e março, o que corresponde a uma subida de 20% face aos 306 milhões obtidos no mesmo trimestre de 2023.



A elétrica detalhou que o resultado foi "suportado pelo aumento do contributo das redes de eletricidade no Brasil, após o sucesso da OPA sobre a EDP Brasil, que foi concluída em agosto de 2023".