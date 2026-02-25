Lucro da EDP sobe 44% para 1.150 milhões

A EDP fechou 2025 com um resultado líquido de 1.150 milhões de euros, um aumento de 44% face aos cerca de 800 milhões de euros do ano anterior, anunciou hoje a empresa.

O EBITDA (os resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) subiu 5% para 5.0258 milhões de euros.

Os resultados refletem o "forte contributo da EDP Renováveis (+550 milhões de euros), parcialmente mitigado pela redução dos preços de venda de eletricidade em Portugal e Espanha, e a desvalorização cambial no Brasil", justificou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).