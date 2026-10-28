Lucro da Endesa sobe 14,7% até setembro para 1.962 milhões de euros

Já o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi de 4.577 milhões de euros até setembro (mais 8,4%), segundo a informação enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha pela Endesa (detida em 70% pela italiana Enel).

"Esta evolução permite confirmar que serão superados os 2.400 milhões de euros de lucro líquido ordinário no final de 2026, apesar das condições de mercado mais exigentes previstas para o quarto trimestre", disse hoje a empresa, num comunicado.

As receitas da Endesa entre janeiro e setembro ascenderam a 17.389 milhões de euros, um aumento de 9% comparando com os mesmos meses do ano passado.

Por outro lado, o investimento alcançou 1.622 milhões de euros no mesmo período (mais 19,4%), com as redes a serem "o principal destino", com cerca de 900 milhões de euros (mais 42%), destacou a Endesa, no mesmo comunicado.

"Estes investimentos destinam-se a reforçar, modernizar e expandir a rede de distribuição, de forma a responder ao aumento da procura de eletricidade, facilitar novas ligações e acompanhar o avanço da eletrificação. O reforço das redes é essencial para permitir que a nova procura se concretize", sublinhou a empresa.

A Endesa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.

No ano passado, a empresa teve lucros de 2.198 milhões de euros, mais 16,4% do que em 2024.