Lucro da Endesa sobe 154% em 2024 para 1.888 milhões de euros

Num comunicado, a Endesa, que está presente em Portugal, atribuiu o resultado de 2024 "à normalização dos mercados energéticos da luz e do gás", após os impactos associados à guerra na Ucrânia e à inflação dos exercícios anteriores, assim como à "ausência de impactos extraordinários", como tinha acontecido em 2023.

Em 2023, os lucros da Endesa caíram para 742 milhões de euros, menos 71%, devido a uma decisão arbitral que obrigou a empresa a pagar 530 milhões de euros a um produtor de gás natural liquefeito (GNL) e à queda da margem do negócio de gás.

Segundo a informação que enviou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, a Endesa teve no ano passado um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 5.293 milhões de euros, mais 40% do que em 2023.

Um resultado que se deveu ao "contributo positivo de todos os segmentos de negócio (geração convencional, geração renovável, distribuição e comercialização) e à ausência de impactos extraordinários", segundo a empresa.

As receitas da elétrica espanhola, detida em 70% pela italiana Enel, alcançaram os 21.307 milhões de euros no ano passado, menos 16% do que em 2023.

A Endesa superou assim os objetivos que tinha para 2024, que previam lucros de entre 1.600 e 1.700 milhões de euros.

A empresa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, a Endesa produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.