Lucro da Endesa sobe 16,4% em 2025 para 2.198 milhões de euros

Segundo a informação que enviou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, a Endesa, que está presente em Portugal, teve no ano passado um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 5.793 milhões de euros, mais 8,7% do que em 2024.

As receitas da Endesa ascenderam a 21.424 milhões de euros no ano passado (mais 0,5%) e a empresa investiu 3.200 milhões de euros em 2025 (mais 55% do que em 2024), com 77% deste valor a ser destinado às redes de distribuição e às energias renováveis.

"Todos os segmentos de negócios, exceto o de geração renovável, pelos menores volumes e preços da eólica e solar, aumentaram o EBITDA, em especial a geração convencional, graças ao bom comportamento do negócio do gás", disse a Endesa, num comunicado.

A empresa destacou que teve um "sólido desempenho financeiro" em 2025, um ano "marcado pela confirmação do crescimento da procura elétrica (mais 2% a nível da Península Ibérica), e apesar do impacto do apagão de 28 de abril de 2025 na Península Ibérica, que implicou custos extraordinários pela necessidade de reforços de operação.

A Endesa comunicou também hoje uma atualização do plano estratégico para o período 2026-2028, que prevê um aumento de 10% dos investimentos globais, para 10.600 milhões de euros, um valor que diz ser "um recorde histórico" desde que em 2014 começou a operar em toda a Península Ibérica.

A empresa disse querer "liderar a transição energética e aproveitar as amplas oportunidades" que resultam do objetivo de "eletrificação da economia" e consequente aumento de procura de energia elétrica.

Assim, "mais de metade dos recursos" (5.500 milhões de euros) do novo plano estratégico da Endesa até 2018 serão destinados a investimentos no "reforço da rede elétrica", o que porém dependerá de mudanças legislativas em Espanha que autorizem a sua concretização.

A Endesa realçou que há "um contexto generalizado de saturação" da rede de distribuição elétrica em Espanha (88% a nível global).

O novo plano estratégico da Endesa prevê, em paralelo, 3.000 milhões de euros (28% do total) para investimentos nas renováveis, com destaque para as eólicas e infraestruturas de armazenamento.

Quanto à comercialização de eletricidade e gás absorverá 900 milhões de euros de investimentos até 2028.

A Endesa prevê um crescimento médio anual dos resultados de 4% até 2028 com o novo plano estratégico.

Em paralelo, a Endesa reiterou hoje a necessidade de alterar o calendário de fecho das centrais nucleares espanholas acordado em 2019 e prolongar a atividade de algumas unidades, "para reforçar a segurança do abastecimento face ao atraso significativo no cumprimento dos objetivos de potência eólica e de armazenamento para 2030".

"A tecnologia nuclear é, além disso, a mais competitiva e eficiente comparada com qualquer alternativa", sublinhou a Endesa no comunicado divulgado hoje.

A Endesa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.

Nas informações divulgadas hoje, a Endesa diz que o inicio da construção do projeto do Pego está previsto para 2027.