Lucro da Galp energia sobe 35% para 337 ME no 1.º trimestre

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera refere que "apresentou um conjunto robusto de resultados, impulsionados por um sólido desempenho no `upstream` [exploração e produção] e na refinação e pela contribuição das atividades de gestão de energia".

O lucro do grupo antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 974 milhões de euros, no primeiro trimestre, que comparam com 864 milhões no mesmo trimestre do ano passado e com 720 milhões no conjunto dos três meses anteriores.