Lucro da italiana ENI cai 11% no 1.º trimestre para 2.907 milhões de euros

Roma, 28 abr 2023 (Lusa) -- A empresa petrolífera ENI anunciou hoje que teve um lucro de 2.907 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, menos 11% que o contabilizado no mesmo período do ano anterior (3.270 milhões de euros).