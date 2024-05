Lucro da Mærsk cai 91% para 195 ME no 1.º trimestre

A Maersk Line - uma das principais empresas de transporte marítimo de contentores do mundo -- explicou em comunicado que o resultado líquido reflete "a atual situação no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, que causou perturbações significativas no trimestre [em análise] além das "taxas e custos mais elevados".

Os ataques dos rebeldes Houthi a navios de países que apoiam Israel na guerra de Gaza obrigaram a Maersk e outras companhias de navegação a desviar as suas rotas para o Cabo da Boa Esperança durante meses.

"Com a atual crise no Mar Vermelho, foram feitos planos para continuar com a atual rota sul do Cabo da Boa Esperança até ao final deste ano. A Maersk ainda espera que o excesso de capacidade se mantenha, o que significará taxas mais baixas durante o segundo semestre do ano", lê-se ainda no comunicado.

O grupo dinamarquês sublinhou, no entanto, a melhoria em relação ao último trimestre do ano passado, em que tinha tido um prejuízo líquido de 442 milhões de dólares (410 milhões de euros).

O lucro líquido de exploração (ebit) caiu 92% nos três primeiros meses deste ano, para 177 milhões de dólares (166 milhões de euros), em termos homólogos.

O volume de negócios, por seu turno, ascendeu a 12.355 milhões de dólares (11.570 milhões de euros), menos 13% em relação a idêntico período do ano passado, conclui.