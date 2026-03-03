Lucro da NOS recua 9,6% em 2025 para 245,9 ME

"A redução explica-se pelo menor volume de resultados não recorrentes em 2025 face a 2024", explica a NOS, em comunicado, salientando que "o resultado líquido excluíndo efeitos não recorrentes cresceu 29,3% para 241,5 milhões de euros".

No período em análise, "a receita consolidada atingiu os 1.823 milhões de euros, um crescimento de 1,6% com contributo dos segmentos de telecomunicações e TI, e com o segmento de cinema e audiovisuais a recuar 2,6% no conjunto do ano".

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado "melhorou 4,3% face a 2024, para 813,5 milhões de euros".

O EBITDA de telecomunicações "cresceu 4,3% para 745,5 milhões de euros" e as áreas de TI e de cinema e audiovisuais "apresentaram crescimentos de 12,8% e 0,5%, respetivamente, para 21,0 e 46,9 milhões de euros".

As receitas de telecomunicações "atingiram 1.593 milhões de euros com as receitas do segmento empresarial a cresceram 5,8%".

Relativamente às receitas de TI, "o novo segmento de negócio da NOS que agrega receitas de TI da NOS e da Claranet Portugal, aumentaram 3,5% para 167,2 milhões de euros, com um forte crescimento de 10,9% das receitas de serviços, a contrariar o menor desempenho da área de negócio de maior volatilidade de equipamentos e licenças".

No que respeita às receitas de cinema e audiovisuais, estas "foram impactadas pelo recuo verificado no terceiro e quarto trimestres no ano".

No terceiro trimestre registaram "uma quebra de 20,9% e no último trimestre do ano, de 8,3%".

No conjunto do ano, "e em virtude de um primeiro semestre com sucessos de bilheteira, como Lilo & Stitch, Minecraft ou Missão Impossível, a receita acumulada recuou 2,6% face a 2024 para 99,6 milhões de euros".

A NOS adianta que, "num contexto desafiante, em 2025", adicionou 214,4 mil novos serviços face a 2024, atingindo 10,9 milhões de serviços ativos.

No segmento móvel, "a NOS conquistou 184 mil novos serviços face ao final de 2024". No final de dezembro, a empresa prestava 5,749 milhões de serviços.

A rede móvel 5G da NOS "cobre 99,6% da população e está presente em todos os concelhos de Portugal" e a rede fixa de última geração da NOS "chega a 6.117 lares e empresas".

O número de serviços fixos atingiu, no final deste ano, cerca de 4,8 milhões.

A NOS "continua com uma dinâmica de crescimento nos serviços do segmento empresarial contando com mais 59,7 mil novos serviços, totalizando no final de 2025 mais de 1,862 milhões de serviços".

O capex total (investimento) atingiu os 366,4 milhões de euros no ano passado, menos 2,4% que em 2024 (375,5 milhões).