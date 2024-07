Lucro da Novabase cai 32% para 2,8 ME no primeiro semestre

"O Resultado Líquido situou-se em 2,8 ME, -32% YoY, fruto da alienação em 2023 do negócio Neotalent", explicou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O volume de negócios cresceu 1% até junho, face ao primeiro semestre do ano passado, sendo que mais de metade (70%) foi gerado fora de Portugal.

Já o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da tecnológica aumentou 5% para 5,3 milhões de euros.

A empresa adiantou ainda que a "remuneração acionista total da Novabase aumentou 35%" no primeiro semestre, tendo em conta que "a venda do Negócio de IT Staffing no final de 2023 permitiu uma remuneração acionista adicional, e no 1S24 a Novabase pagou 1,79 Euro/ação, podendo os acionistas optar, em alternativa, pela atribuição de ações da mesma classe a serem emitidas para o efeito".

Citado em comunicado, Luís Paulo Salvado, presidente da Novabase disse que estes resultados "revelam a continuação da execução da estratégia nas atuais condições do mercado" e destacou que "apesar da incerteza que persiste para o resto do ano", vão manter "o rumo estratégico definido".