Lucro da Vista Alegre até setembro cai 27% para 3,7 ME

Segundo os resultados enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo com sede em Ílhavo, distrito de Aveiro, registou um volume de negócios de 97 milhões de euros, um aumento de 1,7% face ao ano anterior.

O resultado operacional do terceiro trimestre de 2024 registou um decréscimo de 3,6% face ao período homólogo, situando-se nos 9,8 milhões de euros.

"Devido aos recentes investimentos realizados pelas empresas da Vista Alegre, as amortizações tiveram um aumento de 0,8 milhões de euros que impactou negativamente o resultado operacional", apontou o grupo.

No terceiro trimestre, o investimento foi de 12,3 milhões de euros, "maioritariamente direcionado para a descarbonização, no sentido de alcançar uma maior sustentabilidade nos processos produtivos e redução da pegada carbónica das fábricas do Grupo Vista Alegre".

O mercado externo representou 71,8% do volume de negócios da Vista Alegre, com 69,7 milhões de euros de vendas, tendo como principais mercados a Alemanha, França, Espanha e Itália, EUA e Brasil.