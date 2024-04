Lucro da Vista Alegre sobe 22% para 6,8 milhões de euros em 2023

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que, "apesar da instabilidade da situação económica, política e social a nível mundial que se faz sentir desde o início da guerra na Ucrânia, e consequentes aumentos nos custos de algumas matérias-primas e eletricidade, no ano de 2023 os resultados do grupo Vista Alegre evidenciaram um crescimento face ao exercício de 2022".

Em igual período, o volume de negócios ascendeu a 129,6 milhões de euros, menos 9,6% que um ano antes.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu os 28,3 milhões de euros, um crescimento de 2,6% face ao período homólogo e a margem EBITDA atingiu "uns expressivos 21,8%, uma melhoria comparativamente com o ano de 2022 de 2,6 pontos percentuais", referem.