Lucro do Crédito Agrícola baixa 34% para 289 milhões de euros em 2025
O lucro do Crédito Agrícola desceu 34% em 2025, para 289 milhões de euros, o que é justificado com redução da margem financeira e aumento de imparidades e provisões face ao ano anterior.
Em comunicado, o Crédito Agrícola explica que a queda dos lucros em 2025 é "reflexo sobretudo de uma redução na margem financeira em 127,6 milhões de euros (-16,3% face a 2024) e de um aumento de 62,8 milhões de euros em imparidades e provisões face a 2024".
O presidente do Grupo Crédito Agrícola, Sérgio Raposo Frade, afirmou que "num contexto marcado pela persistente redução das taxas de juro e pela elevada incerteza macroeconómica, decorrente das tensões geopolíticas e do agravamento das tarifas alfandegárias, o Grupo CA reafirmou a solidez do seu modelo de negócio, alcançando 289 milhões de euros de resultado líquido e uma rendibilidade dos capitais próprios de 9,7%".
