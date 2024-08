Lucro do Crédito Agrícola sobe 29% no 1.º semestre para 224,4 ME

"O Grupo Crédito Agrícola evidenciou um bom desempenho financeiro no 1.º semestre de 2024, o melhor semestre de sempre em termos de resultados, consistente com o trajeto observado nos últimos anos, apresentando uma rentabilidade de capitais próprios de 17,7%, para a qual concorreu um resultado líquido de 224,4 milhões de euros", referiu, em comunicado, o presidente do grupo, Licínio Pina.

Nos primeiros seis meses do ano, o produto bancário do grupo financeiro cifrou-se em 520,6 milhões de euros, representando um crescimento homólogo de 64,6 milhões de euros (+14,2%), decorrente do acréscimo de 64,4 milhões de euros da margem financeira (+19,3% face ao primeiro semestre de 2023), para 398,9 milhões de euros.

Já a carteira de crédito a clientes verificou um crescimento de 54,4 milhões de euros face a dezembro de 2023 (+0,5%), para 12.113 milhões de euros.

Os depósitos de clientes ascenderam a 20.889 milhões de euros no final de junho, o que compara com 20.004 milhões de euros em dezembro de 2023 (+4,4%).