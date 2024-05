Lucro do Novo Banco sobe 21,8% para 180,7 ME no primeiro trimestre

"O Banco apresentou um sólido conjunto de resultados em linha com as expectativas. Continuamos a cumprir consistentemente a nossa estratégia, com crescimento sustentado da atividade e dos resultados, e operações eficientes destinadas a apoiar famílias e empresas, ao longo da sua vida", refere o presidente executivo (CEO) da instituição, Mark Bourke, citado no comunicado do banco.

A margem financeira ascendeu a 299 milhões de euros (246,3 milhões euros no período homólogo), enquanto a taxa da margem financeira foi de 2,88% (2,34% nos mesmos meses do ano passado), "em resultado do ambiente favorável das taxas de juro e da eficiente gestão das taxas de juro dos ativos e do custo de financiamento", indica.

Entre os aspetos mais relevantes da atividade dos três primeiros meses do ano, o banco aponta a resiliência do produto bancário comercial, que ascendeu a 374 milhões de euros, um crescimento de 18,6% quando comparado com o período homólogo.

Os empréstimos a clientes bruto apresentaram um crescimento de 0,8% face a março de 2023 (+0,4% face a dezembro de 2023), situando-se em 28,3 mil milhões de euros, dos quais 59% concedidos a empresas, 35% de crédito habitação e 6% de crédito ao consumo e outros, acrescenta o Novo Banco.