Lucros da EDP deverão subir para 1.300 milhões em 2028

De acordo com as projeções apresentadas, o resultado líquido deverá situar-se entre 1.200 e 1.300 milhões de euros em 2026 e atingir cerca de 1.300 milhões em 2028, "melhorando o perfil de qualidade dos resultados, com menor peso de ganhos de rotação de ativos e maior contributo de mercados regulados e com `rating` A".

A empresa prevê ainda que o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) aumente de cerca de 4.900 milhões de euros em 2025 para cerca de 5.200 milhões em 2028, impulsionado pelo crescimento nas energias renováveis - em particular nos Estados Unidos - e pelo aumento do investimento nas redes elétricas em Portugal e Espanha.

O plano contempla também uma política de dividendos mais ambiciosa, com um dividendo mínimo de 0,21 euros por ação até 2028, mais 5% do que em 2025, e uma taxa de distribuição entre 60% e 70%.

A EDP registou um lucro de 952 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, menos 12% face a igual período de 2024, com os resultados a serem penalizados pela diminuição das mais-valias obtidas com os ativos que detém. Sem este efeito, a elétrica teria registado um crescimento dos lucros.

O resultado líquido recorrente - que exclui efeitos extraordinários - atingiu 974 milhões de euros, mais 5% em termos homólogos, beneficiando do aumento da capacidade renovável e do bom desempenho das redes de eletricidade em Portugal e Espanha.