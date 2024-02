Lucros da EDP sobem 40% para 952 milhões de euros

O resultado deve-se, por exemplo, à "recuperação da produção hídrica em Portugal", indicou a elétrica em comunicado."O resultado líquido da EDP aumentou para 952 milhões de euros em 2023 suportado pela recuperação da produção hídrica em Portugal para níveis em linha com a média histórica (após a seca extrema de 2022), o aumento de resultados provenientes do Brasil, onde a EDP passou a deter 100% da sua subsidiária EDP Brasil, assim como os ganhos em transações de rotação de ativos renováveis em Espanha, Polónia e Brasil", referiu, na nota divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Segundo a empresa, o resultado líquido inclui 310 milhões de euros "de perdas não recorrentes associadas a imparidades na central a carvão de Pecém, nos projetos eólicos na Colômbia e nas centrais de ciclo combinado em Portugal".





(com Lusa)