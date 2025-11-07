Lucros da operadora de jogo Wynn Macau sobem 24% no terceiro trimestre

No mesmo trimestre de 2024, a Wynn Macau, com dois casinos no território, tinha alcançado lucros operacionais de 143,5 milhões de dólares (124,4 milhões de euros), indicou a operadora, em comunicado.

Já nos primeiros nove meses do ano, a Wynn Macau alcançou lucros operacionais de 433,4 milhões de dólares (375,6 milhões de euros), uma quebra de cerca de 15% em termos anuais. No mesmo período de 2024, o valor alcançou 511,5 milhões de dólares (443,1 milhões de euros).

Os dois casinos da empresa no território, o Wynn Macau e o Wynn Palace, arrecadaram, no trimestre em análise, 856,9 milhões de dólares (742,7 milhões de euros) em receitas, quase mais 20% do que no ano anterior (714,8 milhões de dólares ou 619,6 milhões de euros).

Nos primeiros 10 meses do ano, o setor do jogo de Macau teve receitas totais de 205,4 mil milhões de patacas (22,9 mil milhões de euros), mais 8% do que no mesmo período do ano passado, foi anunciado no sábado.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024.