Lucros da REN caem 12,5% para 84,2 ME até setembro

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da REN atingiu 388,5 milhões de euros, "uma diminuição de 1,8% face ao mesmo período do ano anterior", devido a uma redução da atividade doméstica (-2,5 milhões de euros) e internacional (-4,4 milhões de euros), adiantou.

Segundo a empresa, "a atividade em Portugal foi impactada pelo esperado efeito negativo da nova regulação do segmento do gás, parcialmente compensado por melhores resultados operacionais no segmento de transmissão de eletricidade".