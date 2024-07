Lucros da Semapa crescem 22,5% no 1.º semestre para 131,8 ME

Já o volume de negócios consolidado do grupo nos primeiros seis meses do ano foi de 1.438,5 milhões de euros, mais 7% do que no período homólogo, referiu.

"No período em análise, foram gerados 1.065,5 milhões de euros na Navigator (Pasta e Papel), 345,8 milhões de euros na Secil (Cimento), e 27,8 milhões de euros nos Outros Negócios", disse a Semapa, adiantando que "as exportações e vendas no exterior no mesmo período ascenderam a 1.079,0 milhões de euros, o que representa 75,0% do volume de negócios".

Lusa/Fim