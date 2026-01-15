Lucros da TSMC sobem 46% em 2025 com forte procura por `chips` para IA

Com sede na cidade de Hsinchu, no norte de Taiwan, a empresa anunciou receitas de 3,8 biliões de dólares taiwaneses (103,6 mil milhões de euros), um crescimento homólogo de 31,6%, segundo resultados divulgados hoje.

No quarto trimestre, os lucros da empresa atingiram 505,7 mil milhões de dólares taiwaneses (13,8 mil milhões de euros), o melhor desempenho trimestral de sempre e um aumento de 35%, em termos homólogos. Em relação ao terceiro trimestre, os lucros subiram 11,8%.

A TSMC, principal fornecedora de `chips` avançados para empresas tecnológicas como Apple, Nvidia e AMD, beneficiou da forte procura por semicondutores de elevado desempenho e reduzida dimensão, utilizados em dispositivos e soluções de inteligência artifical (IA).

As receitas trimestrais em dólares norte-americanos ascenderam a 37,7 mil milhões (32,4 mil milhões de euros), um crescimento de 25,5% face ao mesmo período de 2024 e acima das estimativas da empresa, que apontavam para valores entre 32,2 e 33,4 mil milhões (entre 27,7 e 28,7 mil milhões de euros).

No período de outubro a dezembro, os `chips` fabricados com tecnologia de três nanómetros representaram 28% da faturação da empresa, enquanto os processos de cinco e sete nanómetros contribuíram com 35% e 14%, respetivamente.

O lucro líquido da TSMC no quarto trimestre correspondeu a uma margem de 48,3%, mais 2,6 pontos percentuais do que no trimestre anterior.

Apesar dos bons resultados, as ações da TSMC caíram 0,88% hoje na Bolsa de Valores de Taipé, embora registem uma valorização acumulada de 59,15% no último ano.

Para o primeiro trimestre de 2026, a empresa estima receitas entre 34,6 e 35,8 mil milhões de dólares (entre 29,8 e 30,8 mil milhões de euros), cerca de 38% acima do valor registado no mesmo período do ano anterior.

O investimento de capital para todo o ano deverá situar-se entre 52 e 56 mil milhões de dólares (entre 44,7 e 48,2 mil milhões de euros), acima do valor de 40,9 mil milhões (35,2 mil milhões de euros) registado em 2025.

Segundo o jornal New York Times, os Estados Unidos estarão próximos de concluir um acordo comercial com Taiwan que prevê o reforço da presença industrial da TSMC em solo norte-americano.

A fabricante comprometeu-se já com investimentos de 165 mil milhões de dólares (142 mil milhões de euros) no Estado do Arizona (sudoeste), onde planeia construir seis fábricas de semicondutores, duas unidades de embalagem avançada e um centro de investigação e desenvolvimento.

De acordo com a consultora TrendForce, a TSMC terminou o terceiro trimestre de 2025 com 71% da quota do mercado global de fabrico de semicondutores, muito à frente da sul-coreana Samsung (6,8%) e da chinesa SMIC (5,1%).