Lucros das empresas industriais chinesas sobem 4,3% no primeiro trimestre

De acordo com dados oficiais, os lucros destas empresas ascenderam a 1,5 biliões de yuan (194,3 mil milhões de euros) nos primeiros três meses de 2024.

O NBS atribuiu o aumento à implementação de políticas macroeconómicas que permitiram melhorar a procura, e que terão sido responsáveis por uma subida de 2,3% nos lucros.

A melhoria significativa das receitas industriais e empresariais cria condições favoráveis para o crescimento dos lucros, explicou Yu Weining, um estatístico do NBS.

Em 2023, apesar da procura "melhorar gradualmente", de acordo com o gabinete, os lucros das empresas industriais chinesas caíram 2,3% em termos anuais.

Para compilar esta estatística, o NBS tem apenas em conta as empresas industriais com um volume de negócios anual superior a 20 milhões de yuans (2,7 milhões de euros).

De acordo com Yu, os lucros destas empresas industriais aumentaram em três trimestres consecutivos, mantendo uma tendência de recuperação após o final da pandemia de covid-19.

A economia da China cresceu 5,3%, no primeiro trimestre de 2024, após ter sido impulsionada pelas políticas de estímulo do governo e o aumento da procura.

A expansão da segunda maior economia do mundo entre janeiro e março superou as previsões dos analistas, que eram de cerca de 4,8%, de acordo com dados oficiais divulgados em 16 de abril.

Em comparação com o trimestre anterior, o crescimento foi de 1,6%.

A economia chinesa teve dificuldades em recuperar da pandemia, face à queda na procura e a uma crise de liquidez no setor imobiliário.

Os dados económicos surgiram dias depois de a China ter comunicado um declínio das importações e exportações em março, bem como um abrandamento da inflação, após meses de pressão deflacionista.

A produção industrial no primeiro trimestre aumentou 6,1% e as vendas a retalho cresceram 4,7%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O investimento em ativos fixos no primeiro trimestre cresceu 4,5%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os decisores políticos lançaram uma série de medidas de política fiscal e monetária, numa altura em que Pequim procura impulsionar a economia. A China estabeleceu um objetivo de crescimento do PIB de 5%, para 2024.

