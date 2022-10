Lucros das GALP estão a entrar através da margem de refinação

Um ganho que para o comentador de Economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, se deve principalmente à margem de refinação. Ou seja a petrolífera está a ganhar dinheiro, cerca de 13 euros, no preço do barril de crude. Mas não só, pois também vai buscar alguns lucros na venda do combustível já refinado.

Entre julho e setembro a GALP registou 187 milhões de euros de lucro. Uma subida de 16 por cento, revela a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



A petrolífera nacional explica que estes resultados refletem um forte desempenho operacional em todos os segmentos de negócio.A GALP deverá ser uma das empresas abrangidas pela taxa sobre lucros excessivos, a chamada 'windfall tax', decidida pela Comissão Europeia, e que em Portugal recebe o nome de Contribuição Temporária de Solidariedade.

Esta medida determina que seja aplicada às produtoras de petróleo, combustíveis, gás e carvão uma taxa extraordinária de 33 por cento.





Ainda assim o comentador de Economia da Antena 1, refere que mesmo que sejam aplicadas as duas taxas, ainda sobra à GALP muito dinheiro para investir e distribuir aos acionistas.