Lucros das principais empresas industriais da China voltam a crescer em 2025
Os lucros das principais empresas industriais da China cresceram 0,6%, em 2025, quebrando três anos consecutivos de quedas, segundo dados oficiais divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) do país asiático.
Os ganhos das companhias analisadas totalizaram 7,4 biliões de yuan (895,7 mil milhões de euros) ao longo do ano recém-terminado.
Por setores, a indústria transformadora cresceu 5%, a produção e fornecimento de eletricidade, calor, gás e água aumentou 9,4% e a indústria extrativa caiu 26,2%.
Em dezembro, os lucros das principais companhias industriais subiram 5,3%, em termos homólogos, permitindo impulsionar os dados do conjunto do ano, que até ao mês anterior acumulavam uma progressão de 0,1%.
O estatístico do GNE, Yu Weining, atribuiu a subida ao "papel de novos motores de crescimento" como o fabrico de equipamento (+7,7%) e indústria transformadora de alta tecnologia (+13,3%), enquanto setores tradicionais "continuaram a otimizar a estrutura de lucros".
O analista advertiu que as alterações no ambiente externo "continuam a intensificar-se" e sublinhou que a transformação industrial do país asiático "implica certas dores de ajustamento", com algumas empresas a enfrentar "dificuldades na produção e nas operações".
"Na próxima etapa, é necessário continuar a promover a integração profunda entre inovação tecnológica e inovação industrial, otimizar continuamente a estrutura industrial, acelerar a formação de novas forças produtivas e promover uma melhoria sustentada na rentabilidade das empresas industriais", afirmou o analista.
Para a elaboração desta estatística, o GNE só tem em conta as empresas industriais com faturação anual superior a 20 milhões de yuan (2,4 milhões de euros).