Lucros das principais empresas industriais da China voltam a crescer em 2025

Os ganhos das companhias analisadas totalizaram 7,4 biliões de yuan (895,7 mil milhões de euros) ao longo do ano recém-terminado.

Por setores, a indústria transformadora cresceu 5%, a produção e fornecimento de eletricidade, calor, gás e água aumentou 9,4% e a indústria extrativa caiu 26,2%.

Em dezembro, os lucros das principais companhias industriais subiram 5,3%, em termos homólogos, permitindo impulsionar os dados do conjunto do ano, que até ao mês anterior acumulavam uma progressão de 0,1%.

O estatístico do GNE, Yu Weining, atribuiu a subida ao "papel de novos motores de crescimento" como o fabrico de equipamento (+7,7%) e indústria transformadora de alta tecnologia (+13,3%), enquanto setores tradicionais "continuaram a otimizar a estrutura de lucros".

O analista advertiu que as alterações no ambiente externo "continuam a intensificar-se" e sublinhou que a transformação industrial do país asiático "implica certas dores de ajustamento", com algumas empresas a enfrentar "dificuldades na produção e nas operações".

"Na próxima etapa, é necessário continuar a promover a integração profunda entre inovação tecnológica e inovação industrial, otimizar continuamente a estrutura industrial, acelerar a formação de novas forças produtivas e promover uma melhoria sustentada na rentabilidade das empresas industriais", afirmou o analista.

Para a elaboração desta estatística, o GNE só tem em conta as empresas industriais com faturação anual superior a 20 milhões de yuan (2,4 milhões de euros).